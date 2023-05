Giro d’Italia 2023 | il borsino e i favoriti della tappa di oggi Pedersen e Milan per la seconda vittoria

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Undicesimadel: si riparte dalladi Magnus Cort a Viareggio a culminare una fuga da lontano. La Camaiore-Tortona, lunga 219 chilometri, dovrebbe essere appannaggio dei velocisti dopo che ieri non si è arrivati in volata di gruppo. Una frazione che presenterà soli tre GPM e non particolarmente duri: il Passo del Bracco (10,1 km al 4,4%), la Colla di Boasi (9,2 km al 4%) e il PassoCastagnola (5 km al 4,5%), ma non asperità impegnative che possano impedire l’arrivo in volata di gruppo. In diversi possono provare a riscattarsi dalla mancata volata di, a partire da Mads, che ha vinto nelladi Napoli e probabilmente è il velocista più forte di questa Corsa Rosa. Cercherà il bis ...

...- dove le scuole saranno chiuse come in molte altre parti'...- dove le scuole saranno chiuse come in molte altre parti- le ...è rimasto completamente allagato e hanno già fatto ildei ...... la vincita, per la squadra calcistica del Napoli, dello Scudetto 2023 ed il passaggio del. Certo, questo non significa che non ci siano problemi, la città ne vive ed attraversa tanti ...Decima tappa alda Scandiano a Viareggio di 196 km all'insegna del maltempo. La giornata verrà ricordata per le cadute, i ritiri, la pioggia battente, il freddo epersino un investimento . Dodici ...