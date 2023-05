Giro d’Italia 2023 | Camaiore-Tortona in DIRETTA | c’è il Passo del Bracco | ma Milan vuole la volata

(Di mercoledì 17 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE CLASSIFICA GENERALEBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allaLIVE dell’undicesima tappa del, da. L’undicesima sarà la tappa più lunga del. Dopo i primi 60 km tutti in pianura, ci sarà la prima difficoltà altimetrica del giorno, ildel(10,1 km al 4,4% di pendenza media). Seguirà una breve discesa che porterà fino al km 132, dove inizierà la salita di Colla di Boasi (9,3 km al 4,3%). Una volta scollinati su quest’ultima ascesa si proseguirà in discesa per alcuni chilometri, prima di affrontare ...

...- dove le scuole saranno chiuse come in molte altre parti'...- dove le scuole saranno chiuse come in molte altre parti- le ...è rimasto completamente allagato e hanno già fatto ildei ...Decima tappa alda Scandiano a Viareggio di 196 km all'insegna del maltempo. La giornata verrà ricordata per le cadute, i ritiri, la pioggia battente, il freddo epersino un investimento . Dodici ......scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso'...attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso. ... Pesci - Stare tutto il giorno a casa o innon ti farà non pensare ...