Giro d’Italia 2023 | altri 4 corridori della Soudal Quick-Step out per covid

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Continua a perdere pezzi a causa dell’edizionedel, giunta alla undicesima tappa in programma quest’oggi. Coinvolta in particolar modo lache dopo Remco Evenepoel perdequattro: abbandonano la corsa Jan Hirt, Josef Cerny, Louis Vervaeke e Matteo Cattaneo. “Dopo la positività di Remco domenica sera, abbiamo avutodueche lunedì mattina non si sentivano bene, ma sono risultati negativi ai test antigenici – fa il punto il medico del team, Toon Cruyt – Pertanto i setterimasti sono stati sottoposti ai test PCR, i cui risultati hanno dimostrato che in quattro erano positivi. Continueremo a monitorare e a ...

Positivo anche Stefano Gandin (Corratec - Selle) che si ritira VIAREGGIO - Non c'è pace per il, che continua a perdere pezzi causa Covid. E li perde in particolare la Soudal Quick - Step che - dopo Remco Evenepoel costretto ad alzare bandiera bianca domenica mentre era in maglia ...Una assenza che ha fatto notizia e che mi ha fatto subito volare la mente al. Nella Corsa Rosa, come è ben noto, si sono sommati diversi ritiri per colpa del Covid - 19 e una delle