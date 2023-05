Giro d' Italia 2023 | Ackermann vince 11esima tappa Thomas sempre in rosa

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Il tedesco Pascalha vinto in volata per una questione di centimetri l'deld', 219 chilometri da Camaiore a Tortona. Dopo il successo di ieri del danese Magnus Cort Nielsen, la classifica generale non è cambiata. L'uomo da battere resta Geraintin. Nella volata finale il tedesco si è imposto su Jonathan Milan secondo e Mark Cavendish terzo.resta davanti a tutti in classifica generale con 2" di vantaggio sullo sloveno Primoz Roglic. Costretto al ritiro, invece, il terzo della classifica generale alla partenza di stamane, il britannico Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), vittima di una caduta a 69 chilometri dal traguardo in ...

Il leader di Azione è convinto cheViva abbia avviato una campagna acquisti a seguito della ... "Mentre io stavo inper le elezioni amministrative - è l'accusa di Calenda - per cercare di ...Neldi pochi mesi, grazie all'impegno profuso dal Consorzio, e per quanto di nostra competenza ... la Calabria è, infatti, prima innella produzione di clementine, tra le quali il ...Il tedesco Pascal Ackermann ha vinto in volata per una questione di centimetri l'11esima tappa deld', 219 chilometri da Camaiore a Tortona. Dopo il successo di ieri del danese Cort Nielsen, la classifica generale non è cambiata. L'uomo da battere resta Geraint Thomas sempre in rosa. ...

Live Giro d'Italia Giro d’Italia

L’appuntamento, organizzato dalla Parrocchia di Roncola e dal gruppo giovani in collaborazione con l’amministrazione comunale, prenderà il via alle 19.30 e continuerà fino alle 24. Il programma è ricc ...(ANSA) - TORTONA, 17 MAG - Terzo arrivo nella storia del Giro d'Italia a Tortona, oggi in corso Cavour - dove il tedesco Ackermann ha vinto in volata - dopo i precedenti dell'8 giugno 1989, quando la ...