Giro d' Italia 2023 | Ackermann vince 11esima tappa Thomas sempre in rosa

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il tedesco Pascalha vinto in volata per una questione di centimetri l'deld', 219 chilometri da Camaiore a Tortona. Dopo il successo di ieri del danese Magnus ...

L'11ª tappa deld'viene vinta da Ackermann al fotofinish su Jonathan Milan. Il ciclista del team Bahrain Victorius scopre così di essere arrivato secondo. Guarda il ...L'11a frazione deld', la pi lunga con i suoi 219km tra Camaiore e Tortona, ha visto imporsi nello sprint del gruppo principale il tedesco Pascal Ackermann, che ha preceduto Jonathan Milan e Mark Cavendish. ...Il tedesco Pascal Ackermann ha vinto in volata per una questione di centimetri l'11esima tappa deld'2023, 219 chilometri da Camaiore a Tortona. Dopo il successo di ieri del danese Magnus Cort Nielsen, la classifica generale non è cambiata. L'uomo da battere resta Geraint Thomas sempre ...

Jonathan Milan si è reso protagonista di una rimonta straripante nella volata che ha deciso l'undicesima tappa del Giro d'Italia 2023. Il Campione Olimpico dell'inseguimento a squadre su pista è entra ...