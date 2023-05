Giro di vite dopo l' ultimo blitz degli eco-teppisti | Roma è stufa dei blocchi stradali

(Di mercoledì 17 maggio 2023) I 14 attivisti per il clima di Ultima generazione che stamattina hanno preso parte alsulla tangenziale disono stati tutti denunciati dal Commissariato Vescovio per manifestazione non autorizzata, attentato alla sicurezza dei trasporti e blocco stradale. In quattro si sono calati dal ponte in Via delle Valli con delle funi sulla sede stradale della tangenziale della Capitale, sette l'hanno bloccata e tre sì sono incatenati al guard-rail. Per quattro di loro è stato adottato anche il provvedimento di foglio di via obbligatorio. Gli altri nove, essendo già destinatari di analogo provvedimento, sono stati denunciati anche per inottemperanza allo stesso. Il Questore di, dal dicembre 2021 ad oggi, sulla base delle istruttorie della Divisione Anticrimine, ha emesso 84 fogli di via obbligatori a carico ...

Neldi poche ore abbiamo avuto 14 esondazioni di fiumi diversi e distanti geograficamente ... avremo il dovere e la necessità di dedicare tutte le attenzioni a mettere in sicurezza leumane. ...Una riflessione condivisa anche da Mauro Leveghi , Gran Maestro della Confraternita dellae ... Domenica 21 maggio l'appuntamento è alle 9 con il tour guidato del percorso ciclistico guidato "...Sono soggetti che non trovano accoglienza nell'animo di una società infastidita da questedi ...di Mototerapia che porta avanti da anni con la finalità di regalare la gioia e l'emozione di un...

Giro di vite sulla Intramoenia negli ospedali della Campania per ... Irpinia TV

Stretta del Comune di Cerea sulle irregolarità commesse nel territorio, attraverso l’attività della Polizia locale. Dallo scorso febbraio, con l’arrivo del comandante Fabio Perella, sono stati intensi ...If you click on a link and make a purchase we may receive a small commission. Read our editorial policy. “Using an accessibility aid to play would not be a violation of this policy. Using ...