Giornata mondiale contro omofobia e transfobia | Mattarella | “Insopportabile piaga sociale”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) ", bifobia ecostituiscono un'ancora presente e causa di inaccettabili discriminazioni e violenze, in alcune aree del mondo persino legittimate da norme che calpestano i diritti della persona", ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione dellainternazionalel', lae la bifobia.

approfondimento Oggi, 17 maggio, è lainternazionale contro l'omofobia FOTOGALLERY ©Webphoto Continua gallery %s Foto rimanenti Cinemacontro l'omofobia e la transfobia: 10 ......- si chiude sabato 27 - in cui la cittadina della Costa Azzurra è l'epicentro del cinema. ... Inutile dire che la presenza di Depp è il catalizzatore delladi apertura. Che, però, ha ...... cofinanziato dal programma LIFE dell'Unione europea, presentato ieri a Roma in vista di due giornate significative per il nostro ecosistema: la "delle api" ( 20 maggio ) e la " ...

17 maggio, Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia FIRST CISL

In questa cornice la nuova emissione filatelica d'Oltretevere e dedicata alla prossima Giornata mondiale della gioventù che si celebrerà a Lisbona all'inizio di agosto è stato accolta con un certo ...Un flash mob in piazza della Scala, alle porte di Palazzo Marino. E' così che Milano decide di festeggiare, oggi, 17 maggio, in occasione della giornata ...