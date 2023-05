(Di mercoledì 17 maggio 2023) (Adnkronos) – In occasione dellamondiale contro l’arteriosa, che si celebra oggi 17 maggio, èl’ultimo episodio diper uno – L’è un gioco di squadra’, il reality calcistico che mira a sensibilizzare sull’importanza della correttaterapeutica nelle patologie croniche cardiovascolari, promosso dal Gruppo Servier in Italia in collaborazione con Conacuore, Fondazione italiana per il cuore e la Nazionale italiana jazzisti, con la partecipazione straordinaria di Carolina Morace. Lo annuncia l’azienda farmaceutica, segnalando che la campagnaperha avuto un’importante diffusione attraverso la stampa e i canali digital e social, raggiungendo oltre 14 milioni di utenti ...

Padova, 17 mag. - In occasione dellamondiale contro l'arteriosa, che si celebra oggi 17 maggio, è online l'ultimo episodio di 'Tutti per uno - L'aderenza è un gioco di squadra', il reality calcistico che mira a ...Il 17 maggio si celebra laMondiale dell', una patologia che affligge più del 30% degli italiani con percentuali in aumento man mano che avanza l'età. Gli ultimi dati , però, mettono in luce anche una ...... presso due rifugi alpini, è stata promossa dall'azienda Ulss 1 delle Dolomiti per sensibilizzare sulla prevenzione, in occasione dellamondiale dell'. Questa condizione ...

Giornata ipertensione, online 'Tutti per uno' per aderenza a cure Adnkronos

In occasione della Giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa, che si celebra oggi 17 maggio, è online l'ultimo episodio di 'Tutti per uno - L'aderenza è un gioco di squadra', il reality calcis ...La Giornata Mondiale dell'Ipertensione si celebra ogni 17 maggio per diffondere la conoscenza su questa patologia preoccupante.