Giornata contro l’omotransfobia | “pressioni sociali per cambiare le cose ma la politica non dà risposte”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Oggi è ladedicata alla lottal’omofobia, la bifobia e la transfobia, istituita nel 2004, a 14 anni dall’eliminazione dell’omosessualità dall’elenco delle malattie mentali nel 1990. Tuttavia, ancora oggi le violenze omofobiche, bifobiche e transfobiche sono all’ordine del giorno e si manifestano in forme più e meno esplicite. Anche nei luoghi di lavoro, come certificato dall’Istat, sono molte le discriminazioni legate a identità di genere e orientamento sessuale. Queste dinamiche rendono evidente la forte connessione, spesso negata tra diritti civili e diritti. Secondo l’ultimo rapporto Ilga Europe sull’uguaglianza delle persone Lgbtqia+ in Europa, l’Italia è scesa dal 33 al 34esimo posto, a pari merito con Georgia e sotto Paesi come Grecia, Svizzera, Croazia, Bosnia, Albania, Slovenia, Macedonia. E su ...