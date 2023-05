Giornata contro l’omofobia | Meloni | il governo è impegnato a rimuovere ogni forma di discriminazione

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Omofobia, bifobia e transfobia costituiscono un’insopportabile piaga sociale ancora presente e causa di inaccettabili discriminazioni e violenze, in alcune aree del mondo persino legittimate da norme che calpestano i diritti della persona”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dellainternazionale, la transfobia e la bifobia istituita nel 2007 dal Parlamento europeo. Il– ha detto la premier Giorgia– “ribadisce il suo impegnodi, violenza e intolleranza. La tutela e la difesa della dignità dipersona è sancita dalla Costituzione ed è una priorità che tutte le Istituzioni, ad...

La campagna La campagna, lanciata in concomitanza con lainternazionalel'omofobia, la bifobia e la transfobia, ...

Perché oggi si celebra la Giornata contro l'omofobia - Legalità & Scuola Agenzia ANSA

La bandiera arcobaleno è esposta nella sede centrale della Commissione europea a Bruxelles Oggi la Commissione europea celebra la Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia, la bifobia e ...