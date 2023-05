Giornata contro l’omofobia | gli autori omosessuali più noti

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dal Medioevo al Novecento la sessualità in ogni sua forma veniva praticata di nascosto. Non veniva affermata pubblicamente perchè era una sfera punita dalletà e spesso anche dal popolo. Nel secolo scorso, infatti, moltie personaggi pubblici hanno dovuto trasferirsi in stati diversi per sperimentare la propria sessualità. Oggi, 17 maggio, in occasione della, vogliamo parlare di alcuni/ee autriciche hanno attraversato i secoli resi memorabili grazie alla letteratura.vissuti tra Ottocento e Novecento che hanno fatto la storia della letteratura mondiale.Arthur Rimbaud e Paul Verlaine Due dei poeti maledetti francesi, ebbero una relazione vagabonda ...

In occasione dellainternazionaleomofobia, bifobia e transfobia che si celebra oggi, 17 maggio , il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha inviato una circolare alle scuole in cui ......l'adesione di Israele all'organismo mondiale a meno che non ponga fine alla sua aggressione... ha chiesto anche di istituire, il 15 maggio di ogni anno, unainternazionale per "...vedi anchel'omofobia, dieci parole per un linguaggio inclusivo Lamondialel'omofobia, la bifobia e la transfobia 2023 Ogni anno viene scelto un tema principale per ...

Giornata contro Omofobia, l’Italia non ripudia la discriminazione e punisce i bambini Il Riformista

Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale contro questo tipo di discriminazioni. "Dal 2007, quando venne istituita dal Parlamento europeo ...Per quanto riguarda l’Umbria, fermi i servizi ferroviari dalle 00.01 alle 5.44, dalle 8.46 alle 11.44 e dalle 14.46 a fine servizio. Su Perugia-Spoleto il servizio su gomma sarà fermo dalle 00.01 alle ...