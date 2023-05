(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ildi Roma, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, aderisce allainternazionale contro l’, la transfobia e la bifobia che si svolge il 17 maggio 2023. Gli appuntamenti dellasono realizzati con il sostegno di Unar – Ufficio Nazionalediscriminazioni Razziali. Il 17 maggio si celebra lainternazionale contro l’, la lesbofobia, la bifobia e la transfobiaTante le iniziative previste, a partire dall’esposizione di Amare Progettare Essere del maestro abruzzese Franco Summa, in mostra fino al 22 maggio nella lobby del museo permettendo ai visitatori di fruirne liberamente. Concepita nel 1994 per un intervento di riutilizzo di un ex capannone industriale, è una grande opera policroma costituita da tre verbi, Amare ...

Il governo Odor è entrato in carica nelladi lunedì 15 maggio ma, come ogni esecutivo, ... mentre al quarto, stimati all'otto per cento, ci sono i nazionalisti - conservatori- Ue ed..."Fu uno dei motivi di bocciatura del Ddl Zan in Senato, nonostante questo lacontro l'Omotransfobia , che si celebra oggi, torna per l'ennesima volta a mettere in ... la falsa e- ...Non brilla l'Italia nell'annuale classifica stilata da ILGA - Europe . NellaInternazionale contro l'Omotransfobia , ILGA - Europe ha diffuso, infatti, il consueto ...per la retoricaLgbtq+...

Giornata anti omofobia, MAXXI: performance artistica e proiezioni - Luce Luce

Buongiorno dalla redazione di Today. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: è mercoledì 17 maggio 2023. DISASTRO ALLUVIONE. Due morti nell'ondata di maltempo che ha investito la Ro ...(TUTTO mercato WEB) In compenso più di un calciatore ha rifiutato apertamente di partecipare alla giornata contro l’omofobia, domenica scorsa: i campioni di Ligue 1 e Ligue 2 erano chiamati a scendere ...