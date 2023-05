Giorgio Gori | “Al futuro sindaco di Bergamo lascerò un biglietto | demografia e giovani”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 17 maggio 2023)e il suo rinascimento, raccontato dal suo stesso mecenate. Così,di, fotografa l’evoluzione di una città che, negli anni, soprattutto gli ultimi, è riuscita a dare sempre più forma e consistenza alle sue bellezze, consentendo ai suoi cittadini in primis e ai turisti poi di poter godere del suo ricco patrimonio. E, ciliegina sulla torta, ci ha pensato l’anno della Capitale a dare l’ultima stoccata felice, quella vincente, per alzare il sipario su un capoluogo diventato meta consolidata di visite e, quindi, di turismo. Lo raccontano i dati, gli ultimi forniti in ordine temporale, quelli che al meglio descrivono di come sia sempre una buona pratica quella di raggiungere. E il discorso non vale solo per il settore, ma ...