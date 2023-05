Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli a caccia della corona europea | il Vulcano vuole il big dopo l’apoteosi mondiale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 maggio 2023)si presenta con tutti i favori del pronostico agli Europei 2023 di, che andranno in scena a Baku (Azerbaijan) dal 17 al 21 maggio. La Campionessa del Mondo all-around inseguesul giro completo anche in campo continentale,gli errori commessi lo scorso anno quando non riuscì a salire sul podio. La 19enne ha tutte le carte in regola per fare saltare il campo e per conquistare anche questa, a tre mesi di distanza dalla rassegna iridata di Valencia dove andrà adel bis con vista sulle Olimpiadi di Parigi 2024. La fuoriclasse marchigiana ha gareggiato moltissimo durante gli ultimi mesi, vincendo l’all-around in due tappe di Coppa del Mondo (ad Atene e a Tashkent) e chiudendo al secondo posto in ...