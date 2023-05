Ginnastica ritmica oggi | Europei 2023 | orari 17 maggio | programma | tv | streaming | italiane in gara

(Di mercoledì 17 maggio 2023)mercoledì 17si aprono glidi. Il sipario si alza a Baku (Azerbaijan) con una prima giornata dedicata interamente alle squadre juniores. Le giovani si cimenteranno nel concorso generale durante la mattinata e verranno così assegnate le medaglie dell’all-around. Nel tardo pomeriggio, invece, spazio alle Finali di Specialità (prima le 5 funi, poi le 5 palle) che metteranno in palio gli allori sui singoli attrezzi. L’Italia vuole essere protagonista in questa rassegna continentale. I talenti del prossimo futuro saranno impegnate nella sfida con le scuole blasonate di Bulgaria, Azerbaijan, Israele, Ucraina, Israele, Spagna con l’obiettivo di salire sul podio. Da domani poi spazio alle seniores (giovedì e venerdì le individualiste, poi a seguire ...

Bella festa diorganizzata a S. Maurizio Canavese sabato 13 maggio. Si è infatti svolta la manifestazione promozionale RitmicAmica dell'ente di promozione sportiva PGS. Preparate dalle istruttrici ...Il 39esimo Europeo disi terrà a Baku a partire dal 18 maggio. Le italiane Sofia Raffaeli , Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese , che inizieranno la gara giovedì con le qualificazioni a cerchio ...Al PalaGarassini di Loano il secondo torneo "Riviera delle Palme" disabato 3 e domenica 4 giugno il PalaGarassini di Loano ospiterà la seconda edizione del torneo "Riviera delle Palme", manifestazione internazionale diper club ...

Risultato storico per l'Endas Cervia Ginnastica Ritmica che h conquistato la promozione in serie B. Dopo aver stravinto la 1ª prova del campionato di serie C a San Marino in aprile, le ravennati hanno ...