Ginnastica ritmica | l’Italia apre gli Europei con il bronzo delle juniores

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ha incominciato gli2023 dicon una bella medaglia diconquistata dalla squadra. Le piccole Farfalle hanno infatti concluso al terzo posto la Finale di Specialità con le cinque funi, venendo premiate con il punteggio complessivo di 29.550 (14.500 il D Score, 7.300 per l’esecuzione). Le azzurre hanno chiuso alle spalle della Bulgaria (30.500) e di Israele (30.400), riuscendo a precedere l’Azerbaijan (28.500) che ha il vantaggio di gareggiare sulla pedana amica di Baku. Bianca Vignozzi, Caterina Maltoni, Cristina Ventura, Elisa Dobrovolska, Gaia D’Antona, Virginia Cuttini avevano totalizzato 28.650 in mattinata, quando si è disputato il concorso generale, ma poi non avevano esibito l’esercizio con le cinque palle. Israele si è imposta ...

Ariano Irpino .e artistica, è di Ariano Irpino una delle società più in evidenza e dinamiche nel sud Italia . Si chiama 'Le Fate' ed è stata fortemente voluta dal 2012, anno di nascita, da Angela ...Tocca alle individualiste senior calcare la pedana della Milli Gymnastics Arena di Baku, dove vanno in scena gli Europei di. Occhi puntati su Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, che inizieranno la gara giovedì 18 con le qualificazioni a cerchio e palla, per passare poi a ...- Ancora un titolo nazionale per la Raffaello Motto. A Sarnano (Macerata), la società viareggina si è laureata campione d'Italia a squadre dinella categoria ...

Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli a caccia della corona europea: il Vulcano vuole il big dopo l'apoteosi mondiale OA Sport

Sofia Raffaeli si presenta con tutti i favori del pronostico agli Europei 2023 di ginnastica ritmica, che andranno in scena a Baku (Azerbaijan) dal 17 al 21 maggio. La Campionessa del Mondo all-around ...