(Di mercoledì 17 maggio 2023) Manca poco alla kermesse, ideato e realizzato daInnovation Hub in collaborazione conExperience, abbraccia l’entusiasmante panorama dellee del cinema, ponendosi come luogo d’incontro e di celebrazione del buon giocare e di tutto l’universo delle nuove tecnologie.: di cosa si tratta La prima edizione si svolgerà sabato 1 e domenica 2 luglio, aValle Piana (SA), presso le strutture dellaMultimedia Valley. Il comune della città patrocinerà l’iniziativa, accogliendo Gen Z e Millennial in un mondo parallelo, nel quale saranno immersi nelle nuove tendenze, dimostrando quanto il videogame sia un’industria dall’alto impatto ...

Games , ideato e realizzato daInnovation Hub in collaborazione conExperience, abbraccia l'entusiasmante panorama delle startup e del cinema , ponendosi come ......Arctic Monkeys Blanco Blink 182 Blur Bruce Springsteen Campovolo Celine Dion Coldplay Corona Sunset Festival World Tour Depeche Mode Firenze Rocks Florence and The Machine Gazzelle Ghost...Games , ideato e realizzato daInnovation Hub in collaborazione conExperience, abbraccia l'entusiasmante panorama delle startup e del cinema , ponendosi come ...

Giffoni Good Games mette al centro la cultura del videogioco (e le startup di settore) | F-Mag F-Mag

StampaGiffoni Good Games, ideato e realizzato da Giffoni Innovation Hub in collaborazione con Giffoni Experience, abbraccia l’entusiasmante panorama delle startup e del cinema, ponendosi come luogo d’ ...