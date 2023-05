ha confessato quello che è uno dei suoi più grandi rimpianti quando era ancora un ballerino. Prima di arrivare nel salotto di Uomini e Donne e di lavorare con Maria De Filippi ,...Non poteva non dire la sua sugli attacchi ricevuti da, facendogli un rimprovero: 'Credo che non mi abbia compreso fino in fondo e si sia fermato alla parte un pochino superficiale, ...Alla domanda se prenderebbe un caffè con Roberta , il giovane romano ha detto: Su, Andrea ha dichiarato: Scopri le ultime news su Uomini e Donne .

Gianni Sperti confessa: «Ho detto 'no' a Geri Halliwell, è il mio più grande rimpianto» leggo.it

Gianni Sperti, prima di diventare opinionista di Uomini e Donne, ha intrapreso la carriera di ballerino che ha abbracciato per oltre vent'anni. A Uomini e Donne Magazine Gianni ha fatto una rivelazion ...Paola Barale, in occasione della sua ultima ospitata nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo, ha affrontato alcune tematiche delicate. Una fra queste, sicuramente quella dell'aborto, spiegando ciò ...