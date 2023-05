Giampaolo Pansa | Ramelli e le sciocchezze di Capanna | la verità sugli anni di Piombo

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Per gentile concessione dell'editore Rizzoli pubblichiamo un estratto del libro «e sangue. Da piazza Fontana a Marco Biagi: violenza e terrorismo nelle cronache di un grande giornalista» di, curato da Marco Damilano, che firma anche la postfazione al libro, e Adele Grisendi. Il volume è in libreria da oggi (pp. 396, euro 19) Nell'autunno 1974 aveva preso la tessera del Fronte della gioventù missino. Non risulta fosse un picchiatore: attaccava manifesti. Al «Molinari» fu presto individuato. Cominciarono a minacciarlo. Un giorno, un suo tema in classe sulla Resistenza finì su daze bao, con accuse pesanti. I gruppetti lo «processarono» in assemblea decretandone l'espulsione dalla scuola. Lui aveva paura, ma volle restare. Una mattina vide scritto sul muro dell'istituto: «fascista – sei il ...