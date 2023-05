Galatasaray | Zaniolo entra e viene espulso dopo sei minuti

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Come riportato da Gianlucadimarzio.com, nell'ultimo match delè statodalla suata in campo

Una serata di fuoco e decisamente da dimenticare. Nicolò, entrato nella ripresa della sfida di Super Lig vinta dalsul campo dell'Istanbulspor, l'ex Roma è stato espulso dopo appena sei minuti e si è poi sfogato per il rosso. Un fallo ...Giornata da dimenticare per Nicolò. L'ex calciatore della Roma, entrato al 24' del secondo tempo della sfida tra Istanbulspor e, ...In quel momento, ildiera in vantaggio per 1 - 0 grazie alla rete realizzata dall'ex nerazzurro Mauro Icardi poco prima del termine del primo tempo. Dopo appena sei minuti dal ...

Zaniolo ne combina un’altra: entra e viene espulso dopo 6’ La Gazzetta dello Sport

CALCIO – Espulso (dopo intervento del VAR) a sei minuti dall’ingresso in campo, l’ex Roma ha avuto una reazione spropositata dopo aver lasciato il terreno di gi ...L'ex Viola si è beccato un rosso dopo pochi minuti dal suo ingresso Giornata da dimenticare per Nicolò Zaniolo. L'ex calciatore della Roma, entrato al 24' del secondo tempo della sfida tra Istanbulspo ...