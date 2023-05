G7 | Cina e Pacifico Tripodi spiega la strategia del governo italiano

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Oggi la commissione Esteri della Camera ha deliberato all’unanimità un’indagine conoscitiva sulle tematiche relative alla proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-, proposta dal vicepresidente Paolo Formentini della Lega, che ha ottenuto sostegno bipartisan con il lavoro dell’altro vicepresidente, Lia Quartapelle del Partito democratico. Del ruolo dell’Italia nella regione Formiche.net ha parlato Maria, sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale delMeloni, in missione in Thailandia. Nei giorni scorsi, lei ha partecipato al Forum Ue-Indo. Quale postura è emersa durante l’incontro rispetto alla regione? Una postura molto chiara e netta. L’Ue ha una nuova visione politica della regione. Ciò è dimostrato sia da summit come quello tenutosi a ...

