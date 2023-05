(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lo cercavano da quasi sei mesi, da quando si erano verificati unadiin attività commerciali, fino a quando non sono riusciti a incastrarlo grazie alle immagini disorveglianza e a un. Indagini serrate quelle della Polizia che, poi, sono arrivati alla svolta. Sono stati, infatti, gli agenti della Polizia di Stato, a seguito di approfondite indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di, ad aver proceduto all’esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di, nei confronti di unno di 48 anni, gravemente indiziato del reato di furto aggravato. Le indagini svolte dagli agenti ...

Furti in serie a Roma: 48enne incastrato dai video e da un tatuaggio sull’avambraccio Il Corriere della Città

