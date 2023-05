Friuli Venezia Giulia scelto come location per due produzioni internazionali

Leggi su udine20

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Paramount+ al Lago del Predil e ai Laghi di Fusine per la seconda stagione di Halo Ride Out è invece la storia di Jarno Saarinen, raccontata tra Trieste, Gorizia, Grado e Capriva delIl territorio delè statoprivilegiata per due eccezionalicinematografiche, dimostrando ancora una volta l’attrattiva e la versatilità della regione nel mondo del cinema. Il primo progetto, “Halo”, è una serie prodotta da Paramount+ che porta sul piccolo schermo l’universo del celebre videogioco che ha fatto il suo debutto nel 2001 con “Halo” per Xbox. La serie, alla sua seconda stagione, è guidata dallo showrunner e produttore esecutivo David Wiener (“Brave New World”) che proietta gli spettatori in ...