Nicolaha commentato il vergognoso tweet, poi cancellato, di Matteo Salvini a proposito del maltempo in Emilia Romagna e della sconfitta del Milan nel derby di Champions League contro l'Inter. "...... sempre del Pd, esorta lo stesso ministro a riconsiderare le sue posizioni scettiche... Parola al veleno anche da parte di Nicola, segretario di Sinistra Italiana. Le cause Ma a quanto ...dibattito sulla segreteria insufficiente e imperfetta. Sulla grande domanda che si solleva come ... E nessuno sa se davvero Nicola, in quella calda estate pre Covid e post esclusione dal ...

Fratoianni sul tweet di Salvini: “Aveva ragione Umberto Eco sui social e gli imbecilli” Globalist.it

Fratoianni contro Salvini: ”Associare il disastro in corso in Romagna con la partita del Milan. E poi cancellare il tweet. Che dire Ancora una volta torna utile Umberto Eco e la sua riflessione sui s ...Gozi pubblica lo screenshot: 'Vergogna e mancanza totale del dovere istituzionale e del limite, racchiuso in un tweet'. Carfagna: 'Un po' ministro, ...