Franciacorta in fiore Un weekend di primavera per riflettere sull’acqua che non c’è

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Qualche ora di luce in più e improvvisi – per ora piacevoli – picchi di caldo bastano a farci cadere nel tranello di un’estate prematura, che rischia di distogliere la nostra attenzione dal godimento di uno dei mesi più belli dell’anno. Maggio è un po’ come il sabato del villaggio: un inno alla bellezza effimera della vita e un invito a gustare ogni attimo diin attesa della stagione vacanziera; perché l’afa è dietro l’angolo e prima che ce ne accorgiamo la mente sarà proiettata verso la “domenica d’agosto”. Ma soprattutto maggio è il mese che celebra la rinascita della natura dopo l’inverno, la stessa rinascita agognata dai comuni di Bergamo e Brescia, che nell’istituzione di un’unica Capitale Italiana della Cultura trovano un segno di speranza dopo la drammatica esperienza pandemica. La cultura diventa l’impulso per crescere e innovarsi, insieme, in un ...