Francesca Fagnani | quella telefonata che non si aspettava | “Nessuno voleva farlo” | Non è stata la prima scelta

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La conduttriceha parlato di unamolto importante ed arrivata quando proprio non se lo. Annata d’oro per la conduttriceche in questi mesi ha messo a segno tutta una serie di vittorie. Dal punto di vista privato, la sua storia con il giornalista Enrico Mentana prosegue a gonfie vele. Così come anche la sua carriera con due importanti successi alle spalle. Lo scorso mese di febbraio infatti laha preso parte al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice per una sera di Amadeus. Una vera e propria consacrazione per lei che in questa stagione televisiva ha messo a segno anche un secondo traguardo importante. Dopo l’esperienza in seconda serata, alla conduttrice è...

racconta l'amore per Mentana: tutte le rivelazioni ' L'amore è come il Giro d'Italia , si vince a tappe. E non è niente male. Perché io faccio fatica a credere nell'amore per sempre. ...Ha accolto l'appello lanciato daal festival di Sanremo. Oggi Giovanni Liccardo, imprenditore napoletano, presidente della Lever Touch, gruppo leader mondiale nel settore del Car Repair, ha consegnato tre biliardini ..."Il primo bacio l'ha dato lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato". La superconduttrice di Belve su Rai2,, raramente si lascia scappare un particolare della sua relazione con Enrico Mentana . In un'intervista sull'ultimo numero di Vanity Fair, però, ha raccontato in poche parole del ...

Francesca Fagnani: "Il primo bacio di Enrico Mentana in ascensore" TGCOM

" L'amore è come il Giro d'Italia, si vince a tappe. E non è niente male. Perché io faccio fatica a credere nell’amore per sempre. Come si fa a desiderare la stessa persona negli anni, addirittura per ...(ANSA) - NAPOLI, 17 MAG - Ha accolto l'appello lanciato da Francesca Fagnani al festival di Sanremo. Oggi Giovanni Liccardo, imprenditore napoletano, presidente della Lever Touch, gruppo leader mondia ...