Francesca Fagnani | Il primo bacio Enrico Mentana me l' ha dato in ascensore

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ha poi rivelato una delle chiavi della sua relazione con il direttore del Tg La7, ovvero la necessità di abbassare il proprio ego e quello del compagno, che non vuole far "sentire una ...

"Il primo bacio l'ha dato lui. In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato". La superconduttrice di Belve su Rai2,, raramente si lascia scappare un particolare della sua relazione con Enrico Mentana . In un'intervista sull'ultimo numero di Vanity Fair, però, ha raccontato in poche parole del ...Così. E' una delle protagoniste di quest'anno televisivo, ora sulla copertina di Vanity Fair. Si è raccontata in un'intervista nella quale ha parlato del suo lavoro, affrontato con ...Chi èLa conduttrice di Le Iene ha assistito all'attentato alle torri gemelle nel 2001. Inoltre è legata a Enrico Mentana. L'articolo Chi è, "Belva" e compagna di Enrico ...

Francesca Fagnani: "Il primo bacio di Enrico Mentana in ascensore" TGCOM

Francesca Fagnani in copertina su Vanity Fair insieme alle sue cagnoline Nina e Bice, due esemplari di Cavalier King. Si racconta senza maschere la "belva" della tv parlando di carriera ...Intervistata da Vanity Fair Francesca Fagnani ha parlato del legame che la lega a Enrico Mentana: ecco cos'ha detto ...