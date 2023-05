(Di mercoledì 17 maggio 2023) Doveva essere un incontro rapido, giusto il tempo di prendere qualche effetto personale lasciato a casa dell'ex, ma si è trasformato in un parapiglia, con lui che è poi finito in ospedale con gravi lesioni. Tutto è successo sabato scorso a Rimini, quando l'uomo, un 29enne, ha contattato...

Fracassa un acquario durante la lite con l'ex fidanzata: rischia di morire dissanguato Today.it

Ferito seriamente dalle schegge di vetro che gli hanno lesionato i tendini di un braccio, l'uomo è dovuto correre in ospedale per essere operato. Poi è stato arrestato per violazione di domicilio ...