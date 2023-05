FOTO – Skriniar festeggia la finale | «Orgoglioso di voi ragazzi»

(Di mercoledì 17 maggio 2023)è tornato da poco ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo i problemi alla schiena. Al termine della stagione saluterà l’Inter per andare via al Paris Saint-Germain, ma intanto si complimenta con il resto della squadra per aver conquistato unadi Champions League.– Anche Milanladi Istanbul conquistata dall’Inter dopo la vittoria contro il Milan in semi. Il difensore nerazzurro è tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo i problemi alla schiena degli ultimi mesi che lo hanno costretto a stare lontano dal campo. Il difensore attraverso una storia Instagram si è complimentato così con la squadra: «di voi,!». Di seguito la storia pubblicata sui social. Fonte: ...

Il difensore nerazzurro ha espresso la gioia per il traguardo raggiunto dai compagni di squadra Tramite una storia sul suo profilo Instagram, il difensore dell'Inter, Milan Skriniar, ha voluto complim ...