FOTO – Dumfries | «Champions League | alzi mano chi va a Istanbul»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Denzelha condiviso un post sui social network a seguito della finale diconquistata dall’Inter battendo il Milan. POST – Questi il messaggio e laall’interno di un contenuto pubblicato su Instagram da Denzeldopo la vittoria di ieri sera in Inter-Milan, derby valido per il ritorno delle semifinali di. “lachi va a“. Denzel– InstagramFonte: Instagram DenzelInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - ...