FOTO – Darmian | la gioia dopo Inter-Milan | «Si vola a Istanbul!»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Matteoha disputato un’altra prova maiuscola in. Il difensore nerazzurro, attraverso i suoi canali social, esulta per l’approdo alla finale di Champions League di Istanbul FINALE –è stato uno dei tasselli fondamentali del percorso in Champions League dell’. Il difensore è stato uno dei migliori anche nella doppia sfida in semifinale contro il. II numero 36, attraverso il suo profilo di Instagram, è già carico per la finale di Champions League: «Siad». Di seguito il post diFonte: Instagram –-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, ...