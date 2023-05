FOTO – Champions League | Lukaku soddisfatto | «Andiamo a Istanbul»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Romelusorride a seguito della finale diconquistata dalla “sua” Inter battendo il Milan nelle semifinali. POST – A seguire il messaggio e lacondivisi su Instagram da Romeludopo la vittoria in Inter-Milan, derby valido per il ritorno delle semifinali di. “UCL FINAL ….! Forza@inter“. Romelu– InstagramFonte: Instagram RomeluInter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati