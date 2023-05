Formula 1 | ufficiale | annullato il Gran Premio di Imola

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 17 maggio 2023)1,: ecco che cosa è accaduto in queste ultimissime ore,ildi. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una brutta notizia scuote gli appassionati della1: l’emergenza maltempo che ha colpito l’Italia ha avuto ripercussioni importanti sul GP di. Purtroppo, considerata la totale emergenza in Emilia Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.