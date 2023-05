Formula 1 | il GP di Imola rischia di saltare | il motivo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Weekend a rischio per la1, quello che sta attualmente succedendo all’autonomia dinon ha precedenti PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il mondo dello sport ed in particolare quello della1 si prepara a vivere un momento di grande incertezza e preoccupazione per quel che riguarda l’esito della gara prevista Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... Matteo Salvini, per il quale sarebbe " opportuno il rinvio del GP dialla luce dell'... la certezza è che gli appassionati dellaUno capiranno e condivideranno questa scelta. In questa ...... cosa che non è successa molte volte nella storia della1 . Per me significa molto ... Avremo qualcosa di nuovo ae quando troveremo qualcosa in fase di sviluppo, lo porteremo in pista". ......13 Salvini: "Rinviare Gp" Matteo Salvini ritiene opportuno il rinvio del Gran Premio di,... la certezza è che gli appassionati dellaUno capiranno e condivideranno questa scelta. ...

Alluvione, GP Imola in dubbio: "Sviluppi meteo imprevedibili" | FP FormulaPassion.it

Il ministro dei Trasporti spinge per non far disputare il Gran Premio in questo fine settimana; possibile la cancellazione dell'evento - di MATTEO SENATORE ...Dal Ministero dei Trasporti si commenta l'emergenza maltempo in atto in Emilia Romagna e l'opportunità che il GP dell'Emilia Romagna si disputi ...