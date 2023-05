Formula 1 - Annullato il GP dell' Emilia-Romagna

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il Gran Premioè stato ufficialmente cancellato. Dopo gli allagamenti a parte del paddock per la piena del fiume Santerno e valutata complessivamente la situazione nella regione, si è deciso di seguire il buonsenso e cancellare l'evento, per la sicurezza degli addetti ai lavori e degli spettatori, che difficilmente avrebbero potuto raggiungere la pista. D'altronde la situazione è drammatica: i corsi d'acqua si sono alzati a dismisura e anche se nei prossimi giorni il meteo dovrebbe migliorare, si prevede il perdurare di piene elevate dei fiumi. La circolazione ferroviaria è stata sospesa nei tratti di alcune linee fra Bologna e Rimini, mentre nella zona di Faenza l'acqua è entrata nelle corsie'autostrada. In aggiornamento...

A Forlì ad esempio il sindaco ha... Il personale dei team di Formula 1 è stato invitato a non raggiungere l'autodromo

Gli organizzatori della Fia hanno deciso di non far correre le monoposto di Formula 1 a seguito delle intense piogge