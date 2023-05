Formazioni Manchester City - Real Madrid | chi gioca e le scelte di Guardiola | diretta

(Di mercoledì 17 maggio 2023)- Dopo l'1 - 1 dell'andata ,si ritrovano all'Etihad per il ritorno delle semifinali di Champions League . In palio un posto in finale a Istanbul contro l' ...

- Dopo l'1 - 1 dell'andata ,City e Real Madrid si ritrovano all'Etihad per il ritorno delle semifinali di Champions League . In palio un posto in finale a Istanbul contro l' Inter . In casa City indisponibile Aké . ...Ecco le probabiliCITY Portiere: EDERSON Terzino destro: WALKER Difensore centrale: STONES Vai alla Fotogallery Champions League: Altre NotiziePROBABILICITY - REAL MADRIDCITY (3 - 2 - 4 - 1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland. All. ...

Manchester City-Real Madrid: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming | Champions League ... Calciomercato.com

Dopo l'1-1 dell'andata, Manchester City e Real Madrid si affronteranno all'Etihad Stadium: le probabili formazioni.Mercoledì 17 maggio alle 21.00, in campo Man. City e Real Madrid per il ritorno della semifinale di Champions League. Il match sarà visibile attraverso l'App Prime Video di Amazon, disponibile per i c ...