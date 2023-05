Formazione | da Multiversity oltre 1 mln di euro in borse di studio per contrastare il fenomeno dei Neet

(Di mercoledì 17 maggio 2023), pioniere e leader in Italia nel mercato dell’e-learning e delladigitale, ha lanciato “Fromto Next Gen”, un progetto che mette a disposizioneun milione diindi, con l’obiettivo diildei cosiddetti, i giovani di età compresa tra i 15 e i 28 anni che non studiano, non lavorano e non ricevono. Le risorse stanziate da(1,160 mln €) consentiranno l’accesso gratuito ai corsi di laurea degli atenei digitali Universitas Mercatorum, Università Telematica Pegaso, Università telematica San Raffaele di Roma e all’offerta formativa della coding factory Aulab. Nell’ambito del progetto, informa ...

Non si ferma anche in Granda la crescita diGroup , il gruppo leader in Italia dellaon line, di cui fanno parte l'università telematica Pegaso , l'ateneo delle Camere di Commercio Italiane Mercatorum e l' Università ...Inoltre, alcuni dei corsi disponibili sulla piattaforma Pegaso fanno parte diche ... corsi di Perfezionamento, Altae corsi per ottenere certificati di lingua inglese o ...... Roberto Sapia , dell'Assessore regionale allo Sviluppo economico,e Lavoro, Trasporti e ... attualmente Presidente e Amministratore delegato diGroup e già Vice President Google,...

Formazione, da Multiversity oltre 1 mln di euro in borse di studio per ... Il Denaro

Multiversity, pioniere e leader in Italia nel mercato dell’e-learning e della formazione digitale, ha lanciato “From Neet to Next Gen”, un progetto che mette a disposizione oltre un milione di euro in ...Multiversity, società di e-learning e formazione digitale, lancia il progetto «From Neet to Next Gen»: sarà messo a disposizione oltre un milione di euro in borse di studio per l’accesso gratuito ai c ...