Focaccine ripiene pronte in un lampo | buonissime e senza forno!

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La ricetta di oggi vi propone di preparare le girelle di mortadelladi formaggio con patate. Sono una vera bontà, ricca di sapore e dal gusto sopraffino. Da preparare anche se state attendendo ospiti o per soddisfare il palato dei più esigenti. Per prepararle l’ingrediente fondamentale è la passione, solo dopo vengono le istruzioni e l’elenco degli ingredienti, tutti riportati di seguito. Ingredienti 300 gr di farina 8 gr di lievito in polvere 150 gr di panna acida 5 gr di sale 20 ml di olio 50 ml di latte per il ripieno 150 gr di mortadella intera 50 gr di formaggio pressato 50 ml di acqua 25 gr di maionese 15 gr di burro 1 patata Procedimento Iniziate a preparare il tutto prendendo una terrina di medie dimensioni e mettendoci dentro la farina, il sale, la panna acida, l’olio, il lievito in polvere e il latte. Poi con le mani iniziate ad ...