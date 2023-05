Fisco | Ruffini | versamenti imposte rateali darebbero respiro

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un sistema di versamento rateale delle"darebbe" ai contribuenti, soprattutto alle partita Iva e consentirebbe di "non aspettare il periodo pre-estivo o pre-natalizio per pagare acconti e saldi". Lo ha affermato il direttore dell'Agenzia dele Entrate, Ernesto Maria, rispondendo alle domande nel corso dell'audizione alla Camera sulla delega fiscale."Prevedere poi un versamento periodico per l'anno in corso - ha aggiunto - risponderebbe ancora di più alle esigenze dei contribuenti e darebbe loro maggiore". Ricordando che una proposta in tal senso "giace in Parlamento", l'auspicio, ha concluso, è che "se si sceglie di andare in questa direzione, la cosa migliore è che la misura non sia opzionale, perché difficile da gestire, ma sia per tutti".