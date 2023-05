Firenze | finge di guidare al posto dell’amica senza patente Denunciata

(Di mercoledì 17 maggio 2023) E per la reale conducente dell'auto è scattata la multa per guida(5.100 euro) con fermo amministrativo dell'auto per 3 mesi.

La ventenne ha dichiarato il falso agli agenti dell'Autoreparto intervenuti per i rilievi di un ...È il Consiglio notarile diad accogliere... Meta non rinnova l'accordo di licenza con Siae: ... La decisione avrà un impatto sui reels di Facebook e Instagram, sui feed di Instagram Prodi...Massimo Giletti è l'eroe che deve testimoniare dai pm diil suo rapporto con Baiardo e Mentana gli corre incontro.di invitarlo per uno speciale domenicale salvo poi annullarlo perché - testuale del conduttore di Non è l'arena - "Parlerò, ma ...

Firenze, finge di essere alla guida al posto dell'amica senza patente ... 055firenze

E per la reale conducente dell’auto è scattata la multa per guida senza patente (5.100 euro) con fermo amministrativo dell’auto per 3 mesi.Alcuni giorni fa, una pattuglia dell’Autoreparto della Polizia Municipale di Firenze è intervenuta per i rilievi di un incidente in zona Isolotto che ha visto il coinvolgimento di più veicoli. La ...