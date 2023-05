Fiorentina | Italiano | «Basilea? Dobbiamo evitare i 10-15 di disattenzione che abbiamo avuto all’andata»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Vincenzo, allenatore della, ha parlato a Sky Sport in vista del match di domani contro ilVincenzo, allenatore della, ha parlato a Sky Sport. PAROLE – «Errori da? Ci sono stati quei 10-15 minuti dovepagato disattenzioni e permesso aldi portare a casa la gara.quello, sapendo chepoco da gestire e ci rimane solo il fatto di prepararla per cercare di segnare e mettere sotto pressione l’avversario.? Una squadra che ha vinto l’andata e spesso interpreta le gare come a Firenze, cercando di chiudere ogni spazio per poi ripartire con gente veloce per ribaltare il fronte. Dovremo ...

Lo ha detto Vincenzopresentando a Basilea la semifinale di ritorno di Conference League in programma domani alle 21 al St. Jacob Park: laper accedere alla finalissima del 7 ...... ' Giuntoli, basta money alle squadre del campionato. Rocco (Commisso ndr) ci fa sapere ancora una volta che i giocatori si muovono verso i soldie che laha perso Bernardeschi, ...Vincenzo, allenatore della, ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Basilea Vincenzo, allenatore della, ha diramato la lista dei convocati in ...

Italiano sceglie lo stile Mourinho Corriere dello Sport

Le probabili formazioni di Basilea-Fiorentina, in programma giovedì 18 maggio alle ore 21:00: Italiano punta su Cabral ...Se giochiamo da Fiorentina e giochiamo come abbiamo fatto in tutte le ... Abbiamo migliorato l'obiettivo dell'anno scorso in Coppa Italia, siamo più o meno nella posizione di classifica dell'anno ...