... tramite un video pubblicato dal suo canale You Tube ha risposto duramente alle parole lanciate dal presidente della, Rocco. Di seguito ecco quanto ha detto: ' Giuntoli, basta ...Con la proprietà statunitense di Roccoera praticamente impossibile per lanon avere una mascotte, simbolo che in passato non aveva mai avuto. Lorenzo, il leone mascotte della ...Il presidente dellacontro i granata: "cosa vale il Torino Spero di batterli domenica prossima" Attacco frontale di Rocconei confronti del Torino e del suo presidente, Urbano Cairo. In vista della ...

Fiorentina, Commisso: "Chiesa e Vlahovic alla Juve solo per i soldi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Il giornalista e grande tifoso juventino Claudio Zuliani, tramite un video pubblicato dal suo canale You Tube ha risposto duramente alle parole lanciate dal pre ...E' una Fiorentina che domenica arriverà all'Olimpico Grande Torino determinata a portare a casa i 3 punti per staccare proprio il Toro in classifica. I viola, che domani ...