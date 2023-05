Fino a 10 anni per diagnosi spondilite anchilosante | al via campagna di informazione e sensibilizzazione

Leggi su sbircialanotizia

Colpisce i giovani e viene spesso scambiata per un banale mal di schiena, 1 paziente su 3 lascia il lavoro Causa l'infiammazione della colonna vertebrale e colpisce più i maschi tra i 20 e i 30: è la(Sa), malattia reumatologica invalidante, poco conosciuta e spesso scambiata per un banale mal di schiena. Possono volerci anche 8-10dall'insorgenza dei sintomi per diagnosticare la patologia, associata a una disabilità paragonabile a quella dell'artrite reumatoide, tanto che un paziente su 3 è costretto a lasciare il lavoro. Della malattia infiammatoria cronica che, se non trattata adeguatamente, può portare a una progressiva riduzione della capacità di movimento della colonna vertebrale,ad arrivare alla conformazione detta 'a canna di bambù', si è parlato ...