Finale Champions League | Manchester City-Inter | data | orario e dove vederla in tv

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’supera il Milan nel doppio confronto, ilumilia il Real Madrid con un netto 4-0. Ladiè servita. Nerazzurri contro Sky Blues, Italia contro Inghilterra, Lautaro contro Haaland, Simone Inzaghi contro Pepe Guardiola. Saranno queste, e non solo, le chiavi di lettura dell’ultimo atto del torneo che metterà in palio la Coppa delle grandi orecchie. Scopriamo le ‘coordinate’ della finalissima. Quando si giocherà ladi? Ladiè in programma per sabato 10 giugno alle ore 21:00. Sarà l’ultima delle tre finali europee a disputarsi: ladi Europasarà il ...

Inter, è già caccia ai 20mila biglietti per Istanbul. Occhio, i voli già costano mille euro La Gazzetta dello Sport

