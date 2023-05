Finale Champions League | clamorosa gaffe dell’UEFA | rivelata l’altra finalista!

(Di mercoledì 17 maggio 2023), incredibile quanto accaduto in serata:sul nome delfinalista prima che si giocassesemidi ritorno. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM L’Inter ha raggiunto ladibattendo il Milan anche al ritorno, conquistando un traguardo inaspettato ad inizio stagione. Un risultato impensabile per Inzaghi Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

: che gaffe dell'Uefa Il post è rimasto online per alcuni minuti, poi è stato cancellato, ma lo screenshot della gaffe ha fatto imeddiatamente il giro del web e il tentativo di ...Ancelotti L'Inter indopo 13 anni Iera sera l'Inter ha strappato il primo pass per ladiLeague, per la prima volta da 13 anni: nella semifinale di ritorno contro il Milan, ...L' Inter di Simone Inzaghi è approdata meritatamente alladiLeague che si disputerà il 10 giugno a Istanbul, allo stadio Ataturk. Lasarà tra 24 giorni ma è già corsa al biglietto per i tanti tifosi nerazzurri che non vogliono ...

Inter, è già caccia ai 20mila biglietti per Istanbul. Occhio, i voli già costano mille euro La Gazzetta dello Sport

Incredibile errore con il tweet che annuncia i Blancos contro i nerazzurri ad Istanbul, ma la semifinale con il City è ancora da giocare: ecco cosa è accaduto ...Le dichiarazioni del giornalista in merito al tecnico nerazzurro, dopo la vittoria in semifinale di Champions League ...