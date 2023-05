Fielmann inaugura primo training center in Italia

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’azienda investe sulla formazione con nuovo centro a Verona Nasce il, il nuovo centro di formazione di, con sede a Verona e collocato in una posizione strategica per essere raggiunto comodamente da tutta. Fondata nel 1972 in Germania e approdata innel 2015, oggiè sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti ed è presente in 16 paesi d’Europa con più di 900 punti vendita di cui oltre 50 in. L’obiettivo del brand è ascoltare le esigenze altrui siano esse di collaboratori, clienti o della collettività in cui il brand opera. Proprio per questo da sempre si impegna per creare una realtà stimolante nella quale i suoi dipendenti possano esprimersi al meglio e ...