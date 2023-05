Festival Nazionale delle Università | dialogo costante tra intelligenza artificiale | etica della persona e impresa

Mantova Poesia 2023, unche lascia il segno Inizia il momento clou della rassegna fra mostre, presentazioni, ... alle ore 16, presso MaMu Sala Congressi spazio al Premiodi Poesia ...... è intervenuta in apertura dei lavori, portando i saluti della ministra Anna Maria Bernini, alla prima giornata di incontri e tavole rotonde della seconda edizione deldelle ...... intitolato "Oro" in cui narra per la prima volta il triangolo che ha scosso allora la... Federica Pellegrini e Luca Marin a Venezia, ospiti delsul red carpet La rottura tra la ...

partecipano anche quest’anno al Festival dello Sviluppo Sostenibile, la grande manifestazione (alla settima edizione) in corso da lunedì 8 fino a mercoledì prossimo, 24 maggio, su tutto il territorio ...Con escape room, teatro interattivo, tavoli per giocare, role play e giochi educational, eventi serali e appuntamenti per le scuole, “Play – Festival del gioco” per la prima volta esce dai confini di ...