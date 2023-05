Festival di Cannes | i look delle star sul red carpet

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Maggio fa rima con…di. Non proprio ma rende bene l’idea di questa unione imprescindibile (fatto salvo per il 2021, quando si è fatto a luglio a causa della pandemia). Appuntamento fisso per gli appassionati di cinema, l’evento è seguito con moltissimo interesse anche dai fashionisti di tutto il mondo. Ogni anno, per quasi due settimane, si riversano in Croisette decine diinternazionali, pronte a darsi battaglia a colpi di abiti principeschi e gioielli da favola, il tutto condito da un po’ di sensualità. Giorno per giorno, scopriamo idi2023, tra top e… flop. Prima serata Helen MirrenAll’opening ceremony di76 lehanno dato il massimo in fatto di outfit. Helen Mirren si è presentata in versione Fata Turchina punk, con un ...