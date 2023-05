Festival di Cannes 2023 | tutti i look sul red carpet della cerimonia inaugurale e i nostri voti

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Al via, con Johnny Depp e il film in costume Jeanne du Barry la 76esima edizione delcinematograficoCosta Azzurra. Che da sempre è sinonimo di star sul red. Che a sua volta sono sinonimo dimozzafiato. Che a loro volta sono sinonimo di. I. Eccoli

Indiana Jones e il Quadrante del Destino ci aspetta al cinema dal 28 giugno , e pochissimo tempo fa è stata condivisa una prima clip sul sito ufficiale deldi, dove il film di James Mangold con Harrison Ford e Phoebe Waller - Bridge sarà presentato giovedì 18 maggio. A dir il vero la scena in questione, pur ufficiale, è stata rimossa a ...Una news così sovversiva e anti - diktat estetici contemporanei, da contendere la scena alla serata di apertura deldi. Leggi anche › Capelli: i tagli over 50 per sembrare ...Con la premiere di 'Jeanne du Barry', dramma storico con Johnny Depp, si apre la 76esima edizione deldiche vedrà le più grandi star del grande schermo calcare il celebre tappeto rosso della Croisette. Ventuno film si contenderanno la Palma d'Oro, che sarà decisa da una giuria guidata ...

Festival di Cannes 2023: Catherine Deneuve, Michael Douglas, Johnny Depp, le star sul red carpet Vanity Fair Italia

Qualcuno direbbe che si tratta di un affare di famiglia, ma per Uma Thurman e il figlio Levon la verità è un'altra: la bellezza è senza dubbio una costante di famiglia. In occasione della cerimonia di ...Il ritorno di Johnny Depp sul grande schermo con Jeanne Du Barry è stato celebrato anche dal suo sostituto in Animali fantastici Mads Mikkelsen.