Festival di Cannes 2023 | Le procès Goldman apre la Quinzaine des Cinéastes

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Lades, sezione parallela del, dedicata generalmente al cinema di ricerca e ai nuovi autori, inaugura oggi con un cineasta rodato, Cédric Kahn – inizi con Maurice Pialat, esperienze come attore e infine sceneggiatore e regista di una quindicina di opere – e un film tribunalizio, genere che neinon manca mai (all’ultima Mostra di Venezia abbiamo visto il bellissimo Saint Omer di Alice Diop). Arieh Worthalter è Pierre. L’aula di tribunale come palcoscenico dove si giocano storia e sentimenti estremi, dove si dibattono questioni che vanno molto spesso al di là del caso giudiziario. Così è stato per V13, il processo che ha riguardato gli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, di fatto una seduta di analisi collettiva, un momento catartico, una grande ...

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Caligola tornerà aldi: il film del 1979 diretto dal regista Tinto Brass e scritto da Gore Vidal, bollato come "osceno" all'epoca dell'uscita, sarà riproposto nell'edizione in corso della kermesse ...Più che un ritorno in scena è una rinascita in perfetto stile hollywoodiano: ascesa, declino, resurrezione. Johnny Depp sul red carpet ha mandato in tilt ildi, pronto a presentare il suo ultimo film "Jeanne du Berry" dove interpreta Luigi XV. E ancora una volta lo hanno definito "artista maledetto". Ma quale maledettismo Semmai l'attore ...... bagno di folla per Johnny Depp LE IMMAGINI Fotogallery -76, Michael Douglas sul red carpet ... La pellicola è stata presentata aldel cinema di Venezia il 2 settembre 2019. Non immune ...

Festival di Cannes 2023: Catherine Deneuve, Michael Douglas, Johnny Depp, le star sul red carpet Vanity Fair Italia

Ieri sera il primo tappeto rosso per l’attore dopo le traversie giudiziarie, tra l’entusiasmo dei fan. Palma alla carriera a Michael ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...